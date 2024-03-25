روسيا: ارتفاع حصة الطاقة النووية إلى الثلث بعد عام 2050

أعلن مدير شركة “روس آتوم” الروسية للطاقة والصناعات النووية أليكسي ليخاتشوف أن حصة الطاقة النووية في ميزان الطاقة الروسي في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين قد تصعد إلى الثلث بدلاً من 20 بالمئة في الوقت الراهن.

وقال ليخاتشوف في الجلسة العامة لمنتدى “آتوم إكسبو 2024”: إن “حصة توليد الطاقة النووية في روسيا يجب أن تصعد بحلول العام 2045 إلى 25 بالمئة”، معتبراً أن ارتفاع حصة الطاقة النووية إلى الثلث بحلول النصف الثاني من هذا القرن هدفٌ يمكن تحقيقه.

وانطلقت اليوم في مدينة سوتشي الروسية، أنشطة المنتدى الدولي الـ 13 “آتوم إكسبو 2024” لبحوث ومستجدات الطاقة النووية، وستستمر فعاليات الحدث المنعقد برعاية شركة “روس اتوم” لمدة 3 أيام.

ويجمع المنتدى الدولي خبراء وممثلين عن كبرى شركات الصناعة النووية في العالم، ويناقش الحدث آفاق الصناعة النووية والفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجهها.