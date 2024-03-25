وزارة التربية تتيح فرصة جديدة للتسجيل بامتحانات الشهادات العامة بصفة دراسة حرة

أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل مجدداً للراغبين بتقديم امتحانات الشهادات العامة بصفة دراسة حرة لدورة 2024 الأولى، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 3 و 4 من نيسان القادم وفق تعليمات التسجيل المعتمدة لدورة 2024.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يمكن للراغبين بتقديم امتحانات الشهادات العام بصفة دراسة حرة تقديم الأوراق المطلوبة إلى دوائر الامتحانات في مديريات التربية بالمحافظات خلال المدة المذكورة.

وأشارت الوزارة إلى أن منح فترة جديدة للتسجيل جاء حرصاً على مصلحة الطلاب الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالتقدم بطلبات اكتتاب للامتحانات العامة بصفة دراسة حرة أثناء فترة التسجيل الأساسية.