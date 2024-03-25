107 شهداء جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 11 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و176 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ171 على القطاع ارتفع إلى 32333 شهيداً، و74694 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وجدد طيران الاحتلال استهداف المبنى الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، فيما تواصل قواته التي تقتحمه تنكليها بالنازحين والمرضى والطواقم الطبية، حيث اعتقلت العديد من الرجال بينهم بعض أفراد الطاقم الطبي وأرغمت النساء والأطفال على مغادرة المجمع، كما وجهت إنذارات للفلسطينيين الموجودين في محيط المجمع بإخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب القطاع.

ويعاني المرضى والنازحون في مجمع الشفاء من غياب الخدمات الصحية والطعام والمياه جراء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المجمع منذ 8 أيام.