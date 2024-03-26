الأحوال الجوية تتسبب بإغلاق الموانئ البحرية.. حتى إشعار أخر!!

أعلنت المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل إغلاق جميع الموانئ البحرية في اللاذقية وطرطوس اعتباراً من يوم أمس وحتى إشعار آخر، بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت الوزارة أنه استكمالاً لإجراءات إغلاق الموانئ في اللاذقية وفي ضوء تزايد وامتداد الفعالية الجوية في طرطوس تقرر إغلاق جميع الموانئ البحرية في طرطوس (التجاري المرفأ – الصيد والنزهة والمراسي بكل أنواعها) اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر.

ودعت إدارة الموانئ إلى الحذر وعدم المغامرة بدخول البحر تفادياً لأي طارئ وحرصاً على السلامة العامة.

وكانت وزارة النقل أعلنت عن إغلاق مؤقت للموانئ البحرية (الميناء التجاري في اللاذقية وجميع موانئ الصيد والنزهة والمراسي في اللاذقية بانياس- جبلة- البسيط) باستثناء (مرفأ طرطوس التجاري- ميناء أرواد) بسبب الأحوال الجوية السائدة من ارتفاع موج البحر وازدياد سرعة الرياح.