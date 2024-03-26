الجو غائم جزئياً.. والرياح تتجاوز 80 كيلومترا في بعض المناطق

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم ماطر على فترات فوق المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والجزيرة.

وفي نشرتها الصباحية، ذكرت المديرية أن الهطولات المطرية تكون غزيرة مصحوبة بالرعد أحياناً، محذرة من تشكل الضباب في المناطق الشمالية والوسطى والجزيرة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وبالنسبة للرياح، بينت الأرصاد أنها جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة تتجاوز 80 كيلومتراً في الساعة، وخاصة على المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية تثير الغبار في المناطق الداخلية تخف سرعتها ليلاً، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج يتحول إلى خفيف ارتفاع الموج ليلاً.