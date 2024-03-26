الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية – طريق جديد لتنمية الديمقراطية الإنسانية

في 20 مارس، انعقدت الدورة الثالثة للمنتدى الدولي “الديمقراطية: القيمة المشتركة للبشرية” في بكين، وشارك أكثر من 200 ضيف من مختلف البلدان والمناطق والمنظمات الدولية في مناقشات حول موضوعات متعلقة بالديمقراطية للبحث عن المعنى الحقيقي لها ومشاركة النتائج المفيدة للحضارة السياسية للبشرية.

الديمقراطية هي شكل سياسي شكله المجتمع البشري بعد آلاف السنين من الاستكشاف، وهي رمز مهم لتطور الحضارة الإنسانية وتقدمها. إن الديمقراطية في كل دولة تضرب بجذورها في تقاليدها التاريخية والثقافية، وتنمو نتيجة للاستكشاف العملي والإبداع الفكري لشعبها. ويكون هناك طرق مختلفة وأشكال مختلفة لها، وكل طريقة لتحقيقها لها خصائصها.

في عملية قيادة الشعب لتحقيق هدف التحديث، يعتمد الحزب الشيوعي الصيني على أساس الظروف الوطنية، ويستمد الحكمة والسبل من الثقافة التقليدية الصينية الممتازة، ويجمع بين التنمية الديمقراطية واستكشاف التحديث، ويجسد ويحمي حق الشعب لكونه سيدا للدولة في عملية كاملة للديمقراطية، وقد شرع في اتباع طريق مبتكر لتطوير الديمقراطية على النمط الصيني، أي الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية.

ووفقا لـ”تقرير الاستطلاع العالمي حول الممارسة الديمقراطية وتنمية التحديث في الصين 2023″ الصادر عن المنتدى، فإن المشاركين من 23 دولة يتفقون بشدة مع الدلالة الغنية للديمقراطية الشعبية الكاملة العملية ويعتقدون أنها تشكل نموذجا للأنظمة السياسية البشرية.

بادئ ذي بدء، أبرزت الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية مكان الشعب كقوام في الديمقراطية.

إن الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية ليست ديمقراطية لعدد قليل من الناس، فهي أبرزت مكان الشعب كقوام في الديمقراطية، وتضمن أن جميع أبناء الشعب يديرون شؤون الدولة والمشاريع الاقتصادية والثقافية والشؤون الاجتماعية من خلال قنوات وأشكال مختلفة وفقا للقانون، حتى يمكن تنفيذ مكان الشعب كقوام بشكل كامل.

الشعب هو أساس البلاد، و”الأساس” هو استقرار البلاد. في الصين، الديمقراطية ليست زخرفة، وإنها تستخدم لحل المشاكل التي يحتاج الشعب إلى حلها. ويظهر التقرير المذكور أعلاه أن 92.4% من الدول النامية المشاركة تتفق مع المبدأ القائل بأن “الديمقراطية يجب أن تركز على حل المشاكل الحقيقية للشعب”.

إن التنفيذ الحقيقي لمكان الشعب كقوام يمكّن جميع أبناء الشعب ليس فقط من التمتع بالحق في الانتخاب والتصويت، بل أيضًا بالحق في المشاركة على نطاق واسع؛ ولا يمكنهم فقط التعبير بشكل كامل عن رغباتهم، بل يمكنهم أيضا تحقيقها بفعالية، ولا يمكنهم تعزيز التنمية الوطنية فحسب، وبل تقاسم ثمار التنمية. ويمكن أن يمنع بشكل فعال ظاهرة أن الشعب لديه حقوق رسمية، ولكن ليس حقوقا فعلية، ويتجنب بشكل فعال عيوب تقديم الوعود الباهظة أثناء الانتخابات وعدم الوفاء بها بعد الانتخابات.

ومن الممكن أن تحقق الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية مثل هذا التأثير، أي أنه سيتم الاستماع إلى مجموعة متنوعة من الأصوات على نحو مناسب، بغض النظر عن الخلفية العائلية أو الانتماء العرقي أو الجنس أو المنطقة أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد الذي يصدر الصوت. وهذا مظهر مهم من مظاهر مكان الشعب كقوام، فلكل فرد فرصة متساوية لطرح آرائه ومقترحاته، والتي قد تؤثر فيما بعد على صياغة القوانين.

وفي تطور آخر، تعمل الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية على توسيع الممارسة المؤسسية المتمثلة في كون الشعب سيدا للدولة.

وأشار شي جين بينغ، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، إلى أن “النظام المستقر سيجعل البلاد مستقرة، والنظام القوي سيجعل البلاد قوية”. إن الديمقراطية مفهوم قيم وشكل مؤسسي في آن واحد، ويجب تحقيقه من خلال ترتيبات مؤسسية واضحة ومعقولة، مما يحقق وحدة الديمقراطية الشعبية وإرادة البلاد. وتضمن الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية أن يكون الشعب سيدا للدولة من خلال عملية مؤسسية كاملة تمر عبر الانتخابات والتشاورات وصنع القرارات والرقابة، وتوسع الممارسة المؤسسية للديمقراطية.

تسمح الدورتان الوطنيتان السنويتان للصين بدمج أفكار الشعب الصيني وتطلعاته في التصميم عالي المستوى للتنمية الوطنية، وهي ممارسة ملموسة للديمقراطية على النمط الصيني وتصوير حي للديمقراطية الشعبية الكاملة العملية.

تعد الديمقراطية التشاورية شكلاً مهما من أشكال ممارسة الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية. فهي تضمن أن يكون للشعب الحق في مواصلة المشاركة في الشؤون السياسية والمشاركة في الحكم الوطني والاجتماعي في الحياة السياسية اليومية. وتركز على جعل الأشخاص ذوي الآراء المختلفة يحترمون ويفهمون بعضهم البعض، ويسعون جاهدين للتوصل إلى التوافق في الآراء لتشجيع إصدار السياسات وتنفيذها.

ويحقق الشعب المشاركة السياسية على المستوى الوطني من خلال نظام مجالس نواب الشعب ونظام المؤتمر الاستشاري السياسي، ويحقق المشاركة السياسية على المستوى الاجتماعي من خلال نظام الحكم الذاتي للقرويين والسكان ونظام مؤتمر مندوبي العمال والموظفين. ومن خلال المشاركة في الممارسة العملية، تم تشكيل سلسلة من الأشكال المتنوعة والفعالة للديمقراطية القاعدية بشكل مبتكر، مما ضخ زخما جديدا في التشغيل السليم للديمقراطية الشعبية الكاملة العملية.

إن النجاح في تطبيق الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية وتوسيع نطاقها يبرهنان بقوة على أن استكشاف البشرية للديمقراطية وممارستها لن ينتهي أبدا، وأنه لا توجد ديمقراطية مثالثة، بل هناك دائما ديمقراطية أفضل، ولا يوجد نموذج للنظام السياسي ينطبق على جميع دول العالم. إن الديمقراطية المتجذرة في تربة البلاد والتي تستوعب العناصر الغذائية الوفيرة هي وحدها القادرة على مواصلة التطور والتحسن، وهي الأكثر موثوقية وفعالية. وقد وفرت الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية حكمة فريدة وخيارات جديدة لاستكشاف أنظمة ديمقراطية أفضل وحل المشكلات المشتركة للبشرية.

ليانغ سوو لي – كاتبة صينية