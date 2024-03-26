تفجيرات السيل الشمالي خطرة على البيئة.. سيناتور روسي يكشف ذلك

ألحقت تفجيرات خطي السيل الشمالي أضراراً كبيرة بالبيئة، وفقاً لما أكده رئيس لجنة السياسة الزراعية والغذائية بمجلس الاتحاد الروسي، ألكسندر دفوينيخ، حيث انبعثت غازات دفيئة بشكل واسع بالجو.

دفوينيخ ذكر خلال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة في الجمعية الـ148 للبرلمان الدولي، بحسب ما نقلته وكالة نوفوستي، أن الهجمات الإرهابية على خط أنابيب غاز السيل الشمالي أدت إلى انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة وتسببت في أضرار جسيمة للبيئة.

وأشار دفوينيخ إلى أنه في سياق أمن الطاقة فإن حماية البنية التحتية الحيوية للغاز لها أهمية أساسية داعياً البرلمانات للمساهمة في حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة وإدراج هذا البند في قرار الجمعية.

الجدير ذكره أن تفجيرات وقعت في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا – “السيل الشمالي 1″ و”السيل الشمالي 2” في 26 أيلول 2022.