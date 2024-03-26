عشرات الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 172 على قطاع غزة، رغم تبني مجلس الأمن أمس قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف خلال الساعات الماضية منازل في رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 17 فلسطينياً وإصابة العشرات، وقصف منازل في بيت لاهيا ومناطق متفرقة شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، فيما توغلت آليات الاحتلال في منطقة المدارس وسط بيت حانون شمال القطاع.

كما يواصل الاحتلال حصاره وعملياته العسكرية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة لليوم التاسع، فيما أخرج مستشفى الأمل في خان يونس جنوب القطاع من الخدمة بعد إجبار قواته طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه.

وتبنى مجلس الأمن أمس قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وإزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية وذلك بتأييد 14 دولة، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، وقالت مندوبتها لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: إنه “قرار غير ملزم”.

وأعرب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن استغرابه إزاء تصريحات غرينفيلد، وقال في منشور على تلغرام: “فاجأنا كلام الزميلة الأمريكية حول أن هذا القرار غير ملزم، ونحن نعارض بشكل قاطع وجهة النظر هذه بشأن قرارات مجلس الأمن”.

وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياتهم لتنفيذ القرار فوراً، مشيرة إلى أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق نار دائم ومستدام، وتأمين دخول المساعدات إلى القطاع لمنع استمرار الكارثة.