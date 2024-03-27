أجواء غائمة والفرصة مهيأة لزخات مطرية

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن تغطى السماء بكميات متفاوتة من السحب العالية والمتوسطة، وأن يكون الجو اليوم بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية نهاراً، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية، محذرة من تشكل الضباب في المناطق الشمالية والوسطى والجزيرة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج بعد الظهر.

غداً يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، ويكون الجو ربيعياً دافئاً إلى حار نسبياً وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.