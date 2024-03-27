جنوب لبنان.. استشهاد سبعة مسعفين في غارة “إسرائيلية” على الهبارية

استشهد 7 مسعفين جراء غارة جوية إسرائيلية معادية استهدفت مركزاً إسعافياً في قرية الهبارية جنوب لبنان.

وسائل إعلام لبنانية نقلت عن جمعية الإسعاف اللبنانية “أن غارة استهدفت مبنى في الهبارية يستخدمه جهاز الطوارئ والإغاثة الذي يخضع لإشرافها”، مضيفة: إننا “نعتبر أن هذا الاستهداف هو جريمة نكراء بكل المعايير، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، ونحمل الجهة المنفذة لهذه الجريمة كامل المسؤولية”.

من جهته، ذكر مسؤول في الجمعية أن أكثر من عشرة مسعفين كانوا في المركز الإسعافي لحظة استهدافه، مشيراً إلى أنّه تم انتشال الجثث من تحت الأنقاض.