صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تعتبر الموقف الأمريكي تجاه التحقيق في هجوم كروكوس الإرهابي متحيزاً بشكل واضح، لأنه يحاول إبعاد الشبهات عن أوكرانيا.

ونقل موقع RT عن زاخاروفا أن الأمريكيون فضحوا أنفسهم حيث باشروا فوراً بالصراخ ولم يطالبوا بإجراء تحقيق، بل فقط حاولوا تبييض صفحة أوكرانيا وإبعادها من دائرة الشبهة فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي، مضيفة بأنه من الواضح أنهم متحيزين ومتورطين في هذه القضية.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه لو كانت أوكرانيا فعلاً غير متورطة، كان يجب أن تؤكد واشنطن في الدرجة الأولى على ضرورة التحقيق وعرض الحقائق.