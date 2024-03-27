سياسيون أوروبيون: واشنطن والغرب دمروا النظام الدولي بتدخلاتهم في شؤون الدول المستقلة

أكد مستشار رئيس الحكومة السلوفاكية، إدوارد خميلار، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين دمروا النظام الدولي عبر تدخلاتهم في شؤون الدول المستقلة، كما جرى في سورية والعراق وليبيا وغيرها.

وقال خميلار في مقال نشره موقع (أوائل الأخبار) التشيكي: إن “قيام الولايات المتحدة بغزو العراق ثم تدمير ليبيا والتدخل العسكري في سورية كل ذلك كان الضربة القاضية للنظام الدولي”، مضيفاً: إن “هذا النظام تعرض أيضاً لضربة مؤلمة قبل 25 عاماً عندما قامت دول حلف الناتو بقصف يوغسلافيا السابقة وتمزيقها دون أن تستطيع السيطرة على تداعيات ما اقترفت حتى اليوم”.

من جانبه أكد النائب التشيكي السابق في البرلمان الأوروبي يان كيللر في مقال نشره موقع (قضيتكم) التشيكي أن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عملوا على زعزعة الاستقرار في سورية عبر القرارات والعقوبات التي فرضوها، كما أحدثوا الفوضى في ليبيا عام 2011 الأمر الذي أحدث تبعات انعكست على أوروبا نفسها”.