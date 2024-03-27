غزارات مطرية متفاوتة أعلاها في الحسكة

سجلت عدد من المحافظات هطولا أمطار متفاوتة الغزارة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، كان أغزرها في هيمو بالحسكة والتي سجلت 28 مم.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة اليوم عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

في الغاب: شطحة 11 مم وعين الكروم 2 مم والكريم 1 مم.

وفي طرطوس: القدموس 2 مم، وفي اللاذقية: صلنفة 7 مم وكسب 15 مم والمزيرعة 3 مم وفي الحفة 1 مم ومدينة اللاذقية 2 م ومطار الباسل وبوقا 0.5 مم.

وفي محافظة إدلب: جسر الشغور 17 مم، وفي محافظة حلب: مدينة حلب 25 مم أعزاز 16 مم والباب 6 مم وعين العرب الشمالية 3 مم وجرابلس3.5 مم والمطار 1.5 مم ومنبج 14 مم والسفيرة وخناصر ومنشأة الأسد 1 مم.

وفي محافظة الرقة: في مدينة الرقة 5 مم وبئر محيسن والسبخة وجديدة خابور 2 مم والمنصورة 6 مم والكرامة 4 مم.

وفي محافظة الحسكة: مدينة الحسكة 6 مم والمالكية والقحطانية وأبو قصايب 15 مم والزهيرية 14 مم، واليعربية وتل حميس 11 مم والجوادية 12 مم وعامودا 23 مم، وهيمو 28 مم وتل براك 20 مم والهول وتل علو 8 مم ومبروكة 5 مم وتل تمر وتل بيدر 10 مم، وأم مدفع والعريشة 3 مم والشدادة 1 مم.