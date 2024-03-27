مشروع جريح الوطن يدعو عدداً من الجرحى للتواصل معه لاستلام بطاقاتهم

دعا مشروع جريح الوطن عدداً من الجرحى للتواصل معه، من أجل استكمال جمع بياناتهم وتسليمهم بطاقة جريح الوطن.

وأوضح المشروع في منشور له عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه متابعة لنسب الإنجاز المحققة في توزيع بطاقة جريح الوطن وتسريع منحها لكل جريح مستحق، تبيّن وجود عدد من الجرحى يتعذّر التواصل معهم لاستكمال جمع بياناتهم وتسليمهم البطاقة.

وكان المشروع بدأ في عام 2022 بتوزيع بطاقة جريح الوطن الإلكترونية بمزايا وتسهيلات عديدة، لتكون بمثابة البطاقة التعريفية عن الإصابة الحربية.