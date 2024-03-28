أجواء ربيعية دافئة.. والحرارة إلى ارتفاع

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً ودافئاً إلى حار نسبياً، وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية، وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الجنوبية والبادية وشرقية إلى شمالية شرقية على باقي المناطق خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً على المنطقة الجنوبية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً على المناطق الجنوبية والقلمون وأجزاء من المنطقة الوسطى، مع احتمال هطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق مساء وخلال الليل، ويستمر الجو سديمياً في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية.