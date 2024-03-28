القبض على سارقي الكابلات الكهربائية بين محطتي دير علي وعدرا

ألقى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق القبض على عصابة سرقة مؤلفة من 37 شخصاً أقدمت على سرقة الأمراس “الكابلات” الكهربائية “التوتر العالي” الواصلة بين محطتي دير علي وعدرا على امتداد 36 كم.

وزارة الداخلية ذكرت أنه تم استرداد أكثر من ثلاثين طناً من الأمراس المسروقة، و تم التحرز على خمسة وأربعين طناً من مادة الأعلاف ضمن إحدى المركبات التي تم استخدامها بسرقة الأمراس الكهربائية.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع الموقوفين وسيتم تقديمهم للقضاء المختص.