دفع تعويضات المسرحين من خدمة العلم .. الثلاثاء المقبل

أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء دفع التعويضات المالية المستحقة للمسرحين من خدمة العلم الإلزامية بتاريخ الأول من شباط الماضي اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم عبر مراكزها المعتمدة في كل المحافظات.

وأوضحت المؤسسة أن الاستلام بشكل شخصي والأوراق المطلوبة تتضمن البطاقة الشخصية أو إخراج قيد مدني يمكن استخراجه من المؤسسة السورية للبريد، إضافة إلى شهادة تأدية خدمة العلم أو دفتر الخدمة، مبينة أن تسليم التعويضات مستمر لفترة طويلة تفادياً لحدوث الازدحام.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن العمل مستمر بدفع تعويضات نهاية الخدمة للمسرحين العسكريين في تواريخ سابقة.