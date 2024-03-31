الجو ربيعي والحرارة أعلى من معدلاتها

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً دافئاً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية مع تشكل ضباب خفيف على أجزاء من المنطقة الشمالية الغربية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية على المناطق الشرقية والجزيرة وتكون شرقية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشطة خاصة على المرتفعات الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو ربيعياً دافئاً إلى حار نسبياً، وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.