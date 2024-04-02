أجواء ربيعية والحرارة الى ارتفاع

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة أحياناً، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، ويكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

وهذا وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.