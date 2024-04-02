الخامنئي: ستتم معاقبة الكيان الصهيوني على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي اليوم أن الكيان الصهيوني سوف يندم على الجريمة التي ارتكبها باستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال الخامنئي في بيان له: “ستتم معاقبة الكيان الخبيث.. وسنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها”، معرباً عن تعازيه لذوي الضحايا الذين سقطوا جراء هذا العدوان ولكل أبناء الشعب الإيراني.

واستشهد وأصيب عدد من الأشخاص جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق أمس.