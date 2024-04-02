الثلاثاء, أبريل 2, 2024
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الخامنئي: ستتم معاقبة الكيان الصهيوني على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

azez

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي اليوم أن الكيان الصهيوني سوف يندم على الجريمة التي ارتكبها باستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال الخامنئي في بيان له: “ستتم معاقبة الكيان الخبيث.. وسنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها”، معرباً عن تعازيه لذوي الضحايا الذين سقطوا جراء هذا العدوان ولكل أبناء الشعب الإيراني.

واستشهد وأصيب عدد من الأشخاص جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق أمس.