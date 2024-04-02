تلف في الكلى والسبب صالون التجميل

حذر أطباء مختصون من الآثار الجانبية المحتملة لمنتجات الشعر بعد تعرض فتاة لإصابات في الكلى عقب تلقيها علاجات تمليس الشعر في صالون تجميل حيث تم كشف الارتباط بين بعض هذه المنتجات وتلف الكلى.

وحسب تقرير نشر في مجلة New England Journal of Medicine في شهر مارس الماضي، فقد عانت فتاة تونسية مقيمة في فرنسا، تبلغ من العمر 26 عاما، من تلف حاد في الكلى في ثلاث مناسبات مختلفة بين يونيو 2020 ويوليو 2022، علماً أنها لم تكن تعاني أي مشاكل صحية سابقة ولكن بعد كل إجراء لتمليس الشعر كانت تليه تقرحات في فروة الرأس”مع نوبة من تلف الكلى الحاد وحالة من القيء والحمى والإسهال وآلام الظهر، وعند الفحص، وجد الطاقم الطبي أن اختبار دمها إيجابي لزيادة مستويات الكرياتينين في البلازما، الذي يعتبر منتج نفايات يأتي من العضلات، وعندما يدخل الدم، تتم تصفيته عن طريق الكلى.

ويوضح التقرير أنه عندما تذهب المرأة إلى الصالون، يقوم مصفف الشعر بوضع كريم على شعرها يحتوي على 10% من حمض الغلايوكسيليك، وهذه المادة الكيميائية تسبب في تلف الكلى الناجم عن أكسالات الكالسيوم بعد إجراءات فرد الشعر، وتم تسجيل براءة اختراع حمض الغليكوسيليك وإدخاله مؤخرا في منتجات تمليس الشعر كبديل أكثر أمانا للتركيبات التي تحتوي على الفورمالديهايد، وبالنظر إلى السمية الكلوية المحتملة لحمض الغليوكسيليك الموضعي، يجب تجنب المنتجات التي تحتوي على هذا المركب، واقتراح إيقافها من السوق.