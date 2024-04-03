الاحتلال يمنع الأونروا من إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منعها من الوصول إلى شمال قطاع غزة لتقديم مساعدات غذائية وإمدادات أساسية.

وفي منشور لها على منصة إكس، ذكرت الأونروا أن مئات آلاف النازحين في جنوب القطاع يعانون من نقص الماء والغذاء والمستلزمات الطبية بسبب تحكم الاحتلال بإدخال المساعدات الإنسانية من خلال المعابر.

وأعادت الوكالة التذكير بأن 176 من موظفيها قتلوا بشكل مأساوي منذ بداية الحرب على غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي جراء القصف العنيف الذي يستهدف المنازل والمرافق والبنى التحتية ومراكز الإيواء.