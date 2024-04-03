الذهب يرتفع محلياً

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم خمسة آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه منذ الأمس.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 887 ألف ليرة وسعر شراء 886 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 760286 ليرة، وسعر شراء 759286 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 32 مليوناً و375 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و275 ألف ليرة.