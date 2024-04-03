لتزامنها مع عطلة عيد الفطر.. كلية الحقوق في الحسكة تؤجل امتحانات عدة مقررات

لتزامن موعد إقامتها مع العطلة الرسمية المعلنة بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعلنت كلية الحقوق التابعة لفرع جامعة الفرات بمحافظة الحسكة تأجيل امتحانات عدد من المقررات الخاصة بالتعليم المفتوح.

عميد الكلية الدكتور، عبد الله السلمو، بين، في تصريح لوكالة سانا، أنه تم تأجيل موعد إقامة الامتحان لمقررات (أحكام الالتزام السنة الثانية والأوراق التجارية السنة الثالثة وتنازع القوانين السنة الرابعة الفصل الأول إلى يوم الأحد في الـ 14 من نيسان الحالي وبالتوقيت السابق نفسه)، وذلك بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً يوم الأحد في الـ 7 من الشهر الجاري.