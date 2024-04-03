منهجية الترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات ضمن ورشة عمل لوزارة الاتصالات

ناقشت وزارة الاتصالات والتقانة منهجية الترميز للسلع والخدمات التي سيتم تطبيقها بالمنظومة الالكترونية المتكاملة على المستوى الوطني، في ورشة عمل أقيمت على مدرج الشركة السورية للاتصالات.

معاون الوزير أوضح للبعث ميديا أن ترميز الجهات العامة والمراسلات والخدمات التابعة لها تم إقرارها عام 2019، وبسبب المشروع الإصلاحي، الذي غير البنية الادارية للعديد من الوزارات، تم طلب تحديث هذه الجداول وطرح منهجية جديدة وتوظيفها ضمن عملية تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، لافتاً إلى أن العديد من التطبيقات الحكومية اليوم تحتاج إلى شجرة البنية الحكومية بما فيها الوزارات والجهات التي تتبع لها كي يتم توظيفها ضمن التطبيقات.

في السياق، تحدثت مديرة السياسات والاستراتيجيات في الوزارة، ميسون ياسين، عن أهمية الترميز الوطني الموحد من خلال رقم ثابت لتمييز كل جهة حكومية، بما يشبه التعامل مع الرقم الوطني في الهوية الشخصية، وهذا الترميز يساعد على سهولة تبادل البيانات والإحصاءات الحكومية بشكل متكامل ودقيق.

وجاءت هذه الورشة لمناقشة المنهجية القديمة والثغرات والمشاكل التي واجهت الجهات العامة أثناء استخدام التطبيقات، وفقاً لرئيسة دائرة الخدمات الرقمية وعضو فريق الترميز، المهندسة ألاء حموش، والتي بينت أنه تمت مناقشة الحلول المقترحة تفادياً للعقبات في المستقبل.

ومن جهته، أكد مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات والتقانة، تامر تامر، أنه سيتم اعتماد الترميز الجديد بما يتوافق مع هيكلات الوزارات بعد الإصلاح الإداري والأخذ بالاعتبار المقترحات التي تصل من الجهات التي ستستخدم التطبيقات وماهي الألية التي سيتم استخدامها لاعتماد الترميز، هل سيكون ترميز أحرف او ترميز بالأرقام، مشيراً إلى أنه تم التوافق على اعتماد الأرقام في الترميز، والهدف بالدرجة الأولى هو موضوع المراسلات الحكومية والمراسلات الالكترونية وأيضا ترميز الخدمات الحكومية ومن المقترح انه سيتم فصل ترميز الخدمات الحكومية عن ترميز الجهات.

البعث ميديا – آثار الجوابرة