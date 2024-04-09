المقاومة العراقية تستهدف قواعد ومواقع العدو داخل فلسطين المحتلة

أعلنت المقاومة العراقية استهداف عدد من القواعد والمواقع للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وفي بيان لها، ذكرت المقاومة أنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدفنا خلال الـ 72 ساعة الماضية هدفا حيويا في مستوطنة عسقلان وميناء عسقلان النفطي، إضافة إلى هدف حيوي آخر في أراضينا المحتلة”.

وفي بيان آخر أشارت المقاومة العراقية إلى أنها استهدفت قاعدة حاتسريم الجوية في بئر السبع، وهدفاً حيوياً في الأراضي المحتلة بالأسلحة المناسبة.