درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام العيد

توالي درجات الحرارة انخفاضها وتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 6 درجات مئوية، ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الجبلية والوسطى والشمالية والجزيرة خلال ساعات الصباح الباكر، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة تمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات، وتكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، وخاصة على المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة، محذرة من تشكل السيول في تلك المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الجنوبية بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تكون جنوبية شرقية على باقي المناطق معتدلة السرعة مع هبات شديدة نهاراً تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة، وخاصة على المناطق الشرقية والجزيرة، وتخف سرعتها ليلاً وتتحول إلى جنوبية غربية في جميع المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…