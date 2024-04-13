استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص مستوطنين بالضفة الغربية

استشهد فلسطيني، وأصيب 6 آخرون برصاص مستوطنين إسرائيليين شمال رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مجموعة من ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية اقتحموا بلدة المغير شمال رام الله، وأطلقوا الرصاص على الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة 5 آخرين، كما احرقوا عدداً من مركبات الفلسطينيين قرب دوار عين سينيا شمال المدينة.

وأصيب طفل فلسطيني برصاص مستوطن عند مدخل قرية بيتين شرق رام الله وجرى نقله إلى المستشفى.

وفي جنوب نابلس أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، فيما تعرضت عشرات المنازل للحرق، في اعتداء للمستوطنين على بلدة دوما.