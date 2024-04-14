أجواء ربيعية معتدلة والحرارة حول معدلاتها

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، فيما يكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة وخاصة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خاصة الساحلية والجنوبية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، وبين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة خاصة في المنطقة الوسطى والشرقية ومثيرة للغبار في المناطق الشرقية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.