الصين قلقة إزاء تصعيد الوضع في الشرق الأوسط

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلق بكين البالغ إزاء تصعيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط، داعية إلى ضمان الاستقرار في هذه المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني: “تعرب الصين عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحالي للوضع في منطقة الشرق الأوسط وتدعو الأطراف المعنية للتحلي بالهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد”.

كما دعت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي وخاصة الدول ذات النفوذ إلى لعب دور بنّاء لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.