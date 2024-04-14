المقاومة الفلسطينية: العملية العسكرية الإيرانية ضد الكيان حق طبيعي ورد مستحق

أكدت المقاومة الفلسطينية أن العملية العسكرية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية في إيران ضد الكيان الإسرائيلي المحتل، حق طبيعي ورد مستحق على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق.

وفي بيان لها، ذكرت المقاومة “إننا نؤكّد على الحق الطبيعي للدول ولشعوب المنطقة في الدفاع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات الصهيونية، وندعو أمّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم وقوى المقاومة في المنطقة لمواصلة إسنادهم لطوفان الأقصى، ولحق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

وكان الحرس الثوري الإيراني استهدف مساء أمس مواقع للعدو الصهيوني في فلسطين المحتلة بالصواريخ والطائرات المسيرة، رداً على جرائم الكيان الإسرائيلي العديدة بما فيها الهجوم الأخير على القنصلية الإيرانية بدمشق.