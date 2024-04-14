انطلاق أعمال الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة

بحضور وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف ومشاركة معاوني الوزراء في الجهات العامة، انطلاق فعاليات الملتقى الحوارية الموسع لقانون الخدمة العامة الذي تقيمه وزارة التنمية الإدارية.

يناقش المشاركون في الملتقى محاور عدة تهدف لتطوير العمل الوظيفي والارتقاء بالأداء ، ويأتي على رأس المحاور المطروحة أهمية نظام المراتب الوظيفية في دعم الترقية الوظيفية ، كما تطرح على طاولة النقاش محاور تطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة وتحديث نظام إدارة الموارد البشرية بالإضافة إلى تقديم التصورات والمقترحات بخصوص معالجة العمالة المؤقتة .

ويستمر الملتقى مدة يومين لبحث محاور أخرى يتم خلالها تقديم عروض تقدمية من قبل المشاركين حول مقترحات الجهات العامة للمحاور الموضوعة.