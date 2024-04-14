ظل القمر هل يتحرك ؟

نشرت وكالة ناسا مقطع فيديو يوثق لحظة كسوف الشمس الكلي في الفضاء في حدث فلكي جعل مناطق كثيرة تغرق بالظلام في وضح النهار .

وشارك رواد الفضاء على ارتفاع 400 كيلومتر تقريباً (250 ميلًا) مقاطع فيديو توثق منظورًا فريدًا لحدث الكسوف الكلي للشمس.

وتمكّن أولئك الموجودين في المحطة الفضائية المدارية الجلوس لفترة أطول قليلًا وتقدير العظمة الكاملة لظل القمر الذي اكتسح سطح الكوكب.

محطة الفضاء الدولية ربما تجنّبت الرحلة المحفوفة بالمخاطر عند لحظات كسوف الشمس، إلا أنّه لم يكن هناك أي شيء عرضي فيما يتعلق بوضعية الصف الأمامي للمحطة