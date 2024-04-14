على الكيان أن يتعلم الدرس.. سلامي: العملية نجحت أكثر من المتوقع

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن العملية العسكرية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني تمت بنجاح أكبر مما كان متوقعاً، وعلى الكيان الصهيوني أن يتعلم الدرس والعبرة مما حدث، وإذا رد فإن عملية إيران القادمة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير.

وحول تفاصيل العملية العسكرية، ذكر سلامي، بحسب ما نقلت وكالة إرنا الرسمية، “إن الأهداف كانت دقيقة للغاية وتم تنفيذ عملية محدودة توازي العدوان الذي ارتكبه الكيان الصهيوني”، لافتا إلى أنه “كان بإمكاننا شن عملية واسعة لكننا حددنا أهدافاً معينة وضربنا المواقع التي كانت منطلقاً لاستهداف قنصليتنا في سورية”.

وأضاف بأن إيران اتخذت معادلة جديدة مع الكيان الصهيوني وهي الرد على أي اعتداء من جهته من الأراضي الإيرانية مباشرة.