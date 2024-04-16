انضمام جرحى جدد لمشروع جريح الوطن

أعلن مشروع جريح الوطن انضمام دفعة جديدة من جرحى القوات الرديفة إلى المشروع من شريحتي العجز الجزئي وتحت التام.

وأوضح المشروع في منشور له عبر فيسبوك أنه أصبح بإمكان الجرحى المنضمين الاستفادة من مجموعة خدمات واستحقاقات، بما يحقق استعادة القدرة والتمكين وصولاً إلى استقلاليتهم المادية، مشيراً إلى أن الجرحى الجدد سيحصلون على استحقاقاتهم اعتباراً من تاريخ الانضمام، حيث يتم تحويل التعويض الشهري دورياً.

وأضاف المشروع: إن الجرحى المنضمين سيحصلون على خدمات طبية تتناسب مع كل إصابة وتغطي مستلزماتها، كما يتابع فريق المشروع مع الجرحى الجدد الخدمات التمكينية وتعليمهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم واستثمارها بشكل فعال في المجتمع.

وبين المشروع أنه وحرصاً على تحقيق الاستقلالية المادية للجرحى من نسبة العجز 70 وحتى 100 بالمئة يخصص المشروع منحة إنتاجية لهم تمكنهم من تأسيس أو تطوير مشروع صغير يؤمن مصدر دخل مستدام.

ودعا المشروع الجرحى الذين استكملت إجراءات انضمامهم للمشروع ولكن بياناتهم غير مكتملة إلى ضرورة تزويده بصورة عن الرقم الوطني ورقم الحساب البنكي لدى المصرف التجاري لبدء تحويل مستحقاتهم المالية.

ويمكن الاطلاع على قائمة أسماء الجرحى الجدد المنضمين عبر قناة المشروع على التلغرام.