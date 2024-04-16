46 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 46 شهيدا و110 جرحى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع ارتفع إلى 33843 شهيداً و76575 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولاتستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وحذرت الوزارة من أنه بعد مرور 193 يوماً من العدوان هناك خشية كبيرة من توقف مولدات الكهرباء التي عملت بكامل طاقتها على مدار الساعة في المستشفيات الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة صحية، مناشدة جميع المؤسسات المعنية بتوفير مولدات جديدة أو العمل على عودة خطوط الكهرباء للمستشفيات.