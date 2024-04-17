في الذكرى ال78 للجلاء.. القيادة المركزية: الاستقلال والجلاء جزء من ثقافة الشعب وعقيدته

في الذكرى ال78 للجلاء.. القيادة المركزية: الاستقلال والجلاء جزء من ثقافة الشعب وعقيدت

تأتي ذكرى الجلاء والتاريخ يسجل بأن الشعب السوري يحقق انتصارات مراحلية على القوى الظلامية التكفيرية والإرهابية ، فيما يعد معجزة بكل المقاييس.

فالكفاح والتضحية والاستقلال والجلاء هي جزء من ثقافة الشعب السوري وعقيدته ، وتعد أبرز ملامح الشخصية السورية العروبية في الماضي والحاضر ، وبالتالي فإن حالات الصمود والصبر الاستراتيجي والدفاع المستمر عن الوطن والكرامة والأرض هي حالات طبيعية ، يتم توارثها جيلاً بعد جيل .

لقد خاض شعبنا عام 1946 كفاحاً إسطورياً أنهى الاستعمار القديم بكل مضامينه ، واليوم يخوض المعركة الأهم للقضاء على الاستعمار الجديد الذي يستخدم أدوات الإرهاب والحصار والتوحش بحق الشعوب والأمم ، كما يعمل على ترويج الليبرالية الجديدة والقضاء على القيم والثقافة والأخلاق ..وهذا الانجاز الأسطوري للشعب السوري في صموده وتصديه لم يأت نتاجاً لتوازن القوى بينه والدول الاستعمارية أو لتغيرات موضوعية في العلاقات الدولية ، وإنما جاء نتيجة مباشرة للتصدي الشعبي الواسع ، التصدي الذي تحول إلى إنموذج عالمي للاستقلال يقتدى به .

إن المعركة التي يخوضها الشعب السوري في الوقت الحالي ، لا تخص سورية فحسب ، بل هي معركة ضد الإرهاب والإمبريالية نيابة عن العالم كله ، ومخاض كبير سوف يلقي بظلاله على العلاقات الدولية، وهذا ما ذكره بعض المؤرخين والمهتمين بأنه في سورية سوف يدفن النظام الأحادي القطبية ويولد النظام الدولي الجديد ، خاصة بعد أن تطورت قوة محور الاستقلال العالمي في مناطق عدة من العالم.

إن حزب البعث العربي الاشتراكي يفخر أن مؤسسيه كانوا في صفوف ثورة الجلاء وبأن مناضليه في مقدمة الذين تصدوا للأحلاف وخطط الاستعمار الجديد ، وهم الآن يخوضون حرباً شرسة ضد الإرهاب والحرب العدوانية على سورية.

في هذه المناسبة نتوجه بأسمى آيات الاجلال والتقدير إلى أرواح شهدائنا الذين كانوا الأنبل والأكرم ، كما نتوجه بالتحية إلى شعبنا العظيم وإلى جيشنا الباسل وقائدنا المفدى حامي الاستقلال وصانع التاريخ ، الأمين العام للحزب سيادة الرئيس بشار الأسد.

دمشق في 17 نيسان 2024 القيـــــادة المركزيــــــــــــة