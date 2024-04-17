قصف لطيران الاحتلال على قطاع غزة.. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 7 فلسطينيين استشهدوا بينهم 4 أطفال، في غارة نفذها طيران الاحتلال على منزل وسط مدينة رفح جنوب القطاع، فيما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إضافة إلى فقدان 9 آخرين تحت ركام المنزل.

وشن طيران الاحتلال غارات مكثفة على شارع صلاح الدين وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

من حهة أخرى، أفادت وكالة الأونروا أنها عثرت على قنابل لم تنفجر تبلغ زنتها 450 كيلوغراما داخل مدارسها، عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وبينت الوكالة في بيان “إن وكالات للأمم المتحدة قامت بمهمة تقييم في خان يونس بعد خروج جنود الاحتلال في السابع من نيسان الجاري من خان يونس، وأن الفرق الأممية واجهت عوائق كبيرة حالت دون عملها بشكل آمن بسبب وجود ذخائر وعبوات لم تنفجر، وخصوصا قنابل بزنة 450 كيلوغراما داخل مدارس وعلى طرق في المدينة”، مشيرة إلى أن آلاف النازحين يحتاجون إلى مجموعة واسعة من المساعدات الحيوية، وخصوصا على صعيد الصحة والمياه والنظافة الشخصية والغذاء.