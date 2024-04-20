دون وقوع إصابات.. احتراق حافلة ركاب على طريق حمص طرطوس

أخمد عناصر فوج إطفاء حمص، مساء أمس، حريقاً اندلع بحافلة ركاب على طريق حمص طرطوس.

وفي تصريح لوكالة سانا، بين قائد فوج إطفاء حمص، الرائد إياد المحمد، أن غرفة عمليات الفوج تلقت نداء استغاثة حول نشوب حريق بحافلة نقل ركاب “بولمان” على طريق تحويلة حمص طرطوس، قادمة من محافظة الرقة، وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا على إخلاء الركاب وتأمينهم والسيطرة على الحريق.

وأوضح المحمد أن الحريق ناجم عن ارتفاع حرارة المحرك وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.