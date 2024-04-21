إسقاط مسيرة للعدو جنوب لبنان

ذكرت المقاومة اللبنانية، في بيان اليوم، أن مقاتلوها أسقطوا طائرة مسيرة معادية من نوع هيرمز 450‌‏ في أجواء منطقة العيشية جنوب لبنان.

كما استهدفت المقاومة مبنيين يستخدمهما ‌‏جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابتهما مباشرة، وتموضعاً ‏لجنود العدو في محيط موقع العاصي بالقذائف المدفعية، وتجهيزات تجسسية جديدة في موقعي المالكية ومسكاف عام قام العدو بتركيبها بعد تدمير التجهيزات السابقة وأصابتها إصابة مباشرة.

هذا وكانت المقاومة استهدفت في وقت سابق اليوم ثلاثة مواقع وتجمعات للعدو على الحدود مع فلسطين المحتلة محققة فيها إصابات مباشرة.