المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا “بلدة طربيخا اللبنانية” المحتلة بالأسلحة المناسبة.

كذلك استهدفت المقاومة اللبنانية عن استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة للعدو الإسرائيلي التى تم رفعها فى محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة فأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

بالتوازي، أعلنت المقاومة استهداف نقاط ‏انتشار جنود العدو الإسرائيلي في جنوب موقع جل العلام عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصواريخ بركان.‏