تأثيرات السوق تتسبب بتراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم متأثرة بتجدد التركيز على أساسيات السوق، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتاً بما يعادل 0.77% إلى 86.62 دولاراً للبرميل.

وووفقاً لوكالة رويترز، انخفض عقد أقرب استحقاق لشهر أيار المقبل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، والذي ينتهي اليوم 63 سنتاً بما يعادل 0.76% إلى 82.51 دولاراً للبرميل، كما انخفض عقد حزيران القادم الأكثر نشاطاً 64 سنتاً إلى 81.58 دولاراً للبرميل.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.7 مليون برميل، وفقاً لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي، وهو ما يقارب ضعف توقعات المحللين.