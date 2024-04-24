المدعي العام الروسي: ازدياد عدد الهجمات الإرهابية خلال العام الماضي

أعلن المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف ازدياد عدد الهجمات الإرهابية في روسيا بنحو 3.5 مرات خلال العام الماضي، تنفذ معظمها المنظمات الأوكرانية المتطرفة وأتباعها.

ونقل موقع RT عن كراسنوف قوله خلال التقرير السنوي حول حالة القانون والنظام أمام مجلس الاتحاد الروسي اليوم: “مستوى التهديدات الإرهابية لا يزال مرتفعاً وتم تسجيل ما يقرب من 2500 جريمة ذات صلة بالإرهاب خلال العام الماضي”، مشيراً إلى أن “عدد العمليات الإرهابية زاد بما يقرب من ثلاث مرات ونصف، ارتكب معظمها أعضاء في منظمات أوكرانية متطرفة وأتباعها والمعارضون المتطرفون للعملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا”.

وأشار كراسنوف إلى أنه ثلث جرائم التطرف المسجلة ترتكب عبر شبكة الإنترنت، وهي جرائم خطيرة للغاية، موضحاً أنه “يتم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بشكل نشط من قبل المحرضين لنشر الأيديولوجيا المتطرفة والمعلومات الكاذبة”.