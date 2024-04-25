الأجواء ربيعية حارة

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي ضعيف يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وفي نشرتها الصباحية، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو ربيعياً حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية.

وذكرت المديرية أن الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز 40 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.