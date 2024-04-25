نيبينزيا: تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مستحيل في ظل استمرار القصف الإسرائيلي

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن تقديم المساعدات الإنسانية بشكل مناسب لأهالي قطاع غزة مستحيل في ظل استمرار القصف الإسرائيلي عليه.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، مساء أمس، ذكر نيبينزيا “لقد تعبنا من التكرار أنه في ظروف استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية بدعم الولايات المتحدة منذ أكثر من نصف العام يعتبر تقديم المساعدات بشكل مناسب لسكان القطاع أمراً مستحيلاً، وهذا أمر واضح”.

وأضاف “إن أفراد المنظمات الإنسانية أشخاص عزل، ولا يمكن لهم أن يقاوموا الجيش الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، ومن غير الإنساني المطالبة بأن يقتلوا تحت الضربات في تلك الظروف، حيث يعجز المجلس عن إجبار “إسرائيل” على وقف العمليات القتالية”.

وأعرب نيبينزيا عن أمل روسيا بأن تساهم الآلية الأممية الجديدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة في تحسين الوضع.