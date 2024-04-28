الإثنين, أبريل 29, 2024
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في حلب وإدلب واللاذقية.. استهداف آليات وعربات مصفحة وإسقاط مسيرات للإرهابيين

Raghad

 

استهدفت وحدات من قواتنا المسلحة آليات وعربات مصفحة للإرهابيين في ريفي حلب وإدلب وأسقطت مسيرات لهم في ريف اللاذقية.

وزارة الدفاع ذكرت أنه في إطار متابعة المهام المنوطة بها في مواجهة الاعتداءات الإرهابية المتواصلة، استهدفت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي حلب وإدلب بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة وباستخدام الطيران المسيّر عدةَ آليات وعربات مصفحة للتنظيمات الإرهابية ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة من فيها من إرهابيين.

وأضافت الوزارة إن وحدة من قواتنا العاملة على اتجاه ريف اللاذقية تمكنت من إسقاط وتدمير طائرات مسيرة عدة حاول من خلالها الإرهابيون الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في تلك المنطقة.