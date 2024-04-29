الرئيس الأسد يوجه بزيادة قيمة هدية 6 أيار لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين

في إطار الدعم المتواصل والرعاية المستمرة التي يوليها السيد الرئيس الفريق بشار الأسد لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين، وجّه سيادته بزيادة قيمة الهدية النقدية السنوية (هدية 6 أيار) التي توزع على ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين بمقدار ستة أضعاف ما كانت عليه .

وأوضحت وزارة الدفاع في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك أن قيمة (هدية 6 أيار) أصبحت كما يلي :

_ ذوو الشهداء والمفقودين وجرحى العجز الكلي: ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

_ جرحى العجز الجزئي من 40 وحتى 79%: مئتا ألف ليرة سورية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم صرف الهدية النقدية عن طريق الحسابات الجارية أو المؤسسة السورية للبريد.