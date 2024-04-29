الإثنين, أبريل 29, 2024
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الرئيس الأسد يوجه بزيادة قيمة هدية 6 أيار لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين

Raghad

 

في إطار الدعم المتواصل والرعاية المستمرة التي يوليها السيد الرئيس الفريق بشار الأسد لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين، وجّه سيادته بزيادة قيمة الهدية النقدية السنوية (هدية 6 أيار) التي توزع على ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين بمقدار ستة أضعاف ما كانت عليه .

وأوضحت وزارة الدفاع في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك أن قيمة (هدية 6 أيار) أصبحت كما يلي :

_ ذوو الشهداء والمفقودين وجرحى العجز الكلي: ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

_ جرحى العجز الجزئي من 40 وحتى 79%: مئتا ألف ليرة سورية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم صرف الهدية النقدية عن طريق الحسابات الجارية أو المؤسسة السورية للبريد.