تخطي الوجبة الصباحية يزيد خطر الجلطة الدماغية

يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الفطور بشكل متكرر إلى الإصابة بالجلطة الدماغية وذلك حسب ما أظهرت دراسات عديدة، حيث إن توقيت الوجبات وتكرارها يرتبطان بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الدكتورة كسينيا يوروسلانوفا، مديرة مختبر شيخوخة القلب والأوعية الدموية في المركز الروسي لبحوث الشيخوخة، أضافت إلى أن تناول وجبة العشاء بعد الساعة الثامنة مساء يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

وأضافت بأن الأشخاص الذين يمارسون الصيام المتقطع أو يصومون خلال شهر رمضان الذي يتضمن أيضا تخطي وجبات الطعام، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

للوهلة الأولى قد يبدو الأمر متناقضاً، وفقا لـ يوروسلانوفا، والتي بينت أنه اعتماداً على سبب تخطي الوجبات، تعمل آليات مختلفة بشكل أساسي في الجسم، فعندما يتجاوز الشخص وجبات الطعام بانتظام بسبب ضيق الوقت أو غيره، فإن جسمه يفرز هرمون التوتر الكورتيزول ذو الطبيعة الستيرويدية والذي يحفز نمو لويحات تصلب الشرايين، ما يؤدي إلى مشكلات في القلب والأوعية الدموية.

إلا أنه عند إتباع نظام غذائي متقطع أو الصيام بوعي أي أن يستعد الشخص عقليا وجسديا لتخطي وجبات الطعام، كما توضح مديرة المختبر، تنشط في الجسم الآليات التي تمنع تكوين لويحات تصلب الشرايين، كما تطلق عملية الالتهام الذاتي – تنظيف خلايا الجسم من المكونات والسموم التالفة، ما يساعد على تقليل نشاط الجذور الحرة وإبطاء عملية الشيخوخة، مؤكدة ضرورة عدم التخلي عن تناول الوجبات الرئيسية والاهتمام بالنظام الغذائي.