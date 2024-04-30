الخارجية: قسم التصديق مستمر باستقبال المراجعين خلال أيام الخميس والسبت والاثنين القادمة

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن قسم التصديق باستثناء (الوكالات والفواتير التجارية) مستمر باستقبال المراجعين أيام (الخميس والسبت والإثنين) القادمة، الموافقين للثاني والرابع والسادس من شهر أيار المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن استقبال المراجعين في قسم التصديق سيكون بين الساعة العاشرة صباحاً والواحدة ظهراً خلال الأيام المحددة أعلاه.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت في وقت سابق اليوم بلاغاً، نص على تعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم غد الموافق للأول من شهر أيار ولغاية يوم الإثنين القادم بمناسبة أعياد (العمال والفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي والشهداء).