بمناسبة اليوم الدولي للرياضة.. ماراثون “ضاحية” في الحسكة

بمناسبة اليوم الدولي للرياضة، أقامت مديرية تربية الحسكة ماراثون ضاحية بمشاركة 800 تلميذ وطالب من مختلف مدارس المدينة.

مديرة التربية إلهام صورخان بينت، بحسب ما نقلت وكالة سانا، أن نشاط الماراثون يأتي في إطار خطط وزارة التربية واهتمامها بالرياضة المدرسية لتعزيز الصحة البدنية والأنشطة اللاصفية الخاصة بالتلاميذ والطلاب، نظراً لأهمية الرياضة في حياتهم ودورها في صقل شخصيتهم وتنميتها وتعزيز واقع صحتهم الجسدية والنفسية وإكسابهم مهارات الحياة.

وأشارت إلى أن الماراثون الرياضي، الذي شارك فيه عدد كبير من طلاب وتلاميذ المدارس، انطلق من أمام مدرسة نعيم اللجي في مركز مدينة الحسكة، مروراً بعدد من شوارع المدينة وصولاً إلى مقر مديرية التربية.